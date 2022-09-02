Предстоит долго отмываться: критик Бабичев высказался о подмоченной репутации вернувшейся Пугачевой

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце лета, как и обещала. Но за те полгода, что она отсутствовала в стране, многие поклонники, коллеги и деятели культуры отвернулись от Примадонны. В адрес легенды сыпались осуждения, ее призывали повлиять на оскандалившегося мужа, Максима Галкина, в конце концов, обозначить собственную позицию.
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Запятнанная репутация теперь требует восстановления, считает музыкальный критики Евгений Бабичев. И отмывать имя Пугачевой предстоит долго.
«Если мы говорим о том, что это когда-то было имя №1 на нашей эстраде, негоже оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас. Нужно находить антикризисные решения, и, я думаю, она это будет сейчас решать», - объяснил Бабичев сайту News.ru.