«Представляю себе подобную ситуацию в 41-м»: Лоза осудил сотрудничество «Роскосмоса» и NASA

Музыкант Юрий Лоза задумался о том, как «интересно устроен мир». Он, как и многие сейчас, следит за политической обстановкой в мире, и не оставил без внимания запуск ракеты «Союз» с космодрома «Байконур».

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Экипаж, отправившийся на МКС, состоит из двух россиян и одного астронавта NASA, и артисту это не понравилось. Лозу считает, что в период обострения отношений между нашей страной и США такое сотрудничество недопустимо.