Представитель Бузовой не стал опровергать ее предстоящую свадьбу с политиком

Блогер Tatarka FM (Лилия Абрамова) на шоу «Злые языки» выдала, что Ольга Бузова вовсе не так свободна, как думают многие. Мало того – она готовится к свадьбе.

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По словам блогера, певица тайно встречается с влиятельным политиком, пожениться они планируют весной 2023 года.

Telegram-канал «Звездач» обратился к пир-директору Ольгу Бузовой Антону Богославскому с просьбой рассказать подробности о бойфренде звезды. Он не стал опровергать его существования, но решил пока не раскрывать деталей.

«Мы пока воздержимся от комментариев, ведь счастье любит тишину», — сказал Богославский.

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