Представитель Бузовой: «Если вы хотите, чтобы вас обсудила вся пресса страны, просто ляпните что-то про Олю»

Представитель поющей ведущей Ольги Бузовой на фоне слухов о влиятельном женихе звезды, которые пустила блогер Tatarka FM, не перестает смеяться с нелепости ситуации. Антон Богуславский поражен, как человек, лично не знакомый с Бузовой, может знать об ее любовных делах.

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«Сама госпожа Бузова не знает кто такая Tatarka. То есть вы всерьез думаете, что Tatarka — тот самый герой, который знает, с кем может встречаться Ольга?! Вы серьезно?! Я, конечно, долго смеялся и продолжаю это делать», — признался Богуславский. «Эта новость еще раз доказывает, что, если вы хотите, чтобы вас обсудила вся пресса страны, просто что-то ляпните про Бузову. Причем сделайте это с серьезной рожей», — цитирует представителя Бузовой «СтарХит».

Напомним, ранее блогер Tatarka FM заявила, что Ольга Бузова давно встречается с влиятельным мужчиной средних лет и даже планирует свадьбу в следующем году.

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