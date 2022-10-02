Представитель Брюса Уиллиса опроверг новость о том, что актер продал права на свое лицо

«Только у Брюса Уиллиса есть права на лицо Брюса Уиллиса». С таким заголовком вышла статья в западном издании после новости о том, что 67-летний актер якобы продал права на свой цифровой образ deepfake-компании из России. Речь шла о том, что кинозвезде создадут цифрового двойника, который сможет продолжать сниматься, например, в рекламных роликах.
Однако теперь канал BBC сообщил, что официальный представитель Уиллиса опроверг информацию о том, что у актера есть какие-либо партнерские отношения с упомянутой компанией. Да и в самой копании Deepcake журналистам подтвердили, что новость была воспринята неправильно.
«Формулировка о правах неверна… Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», - цитирует создателей цифровых двойников издание Deadline.
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Напомним, что цифровая технология deepfake позволяет взять лицо известной личности и подставить его практически в любое видео вместе с мимикой и эмоциями. Таким образом в 2021 году Брюс Уиллис попал в рекламу российского оператора связи «Мегафон».
Сам актер весной 2022 года завершил свою карьеру из-за проблем со здоровьем.