«Представить этого не могу»: Ургант высказался о знаменитом режиссере

Иван Ургант не только шоумен, он еще и актер в третьем поколении. Когда-то в родном Санкт-Петербурге звездный наследник получил диплом театрального ВУЗа, а потом уехал покорять Москву.
При этом Ургант заявил, что учиться у Андрея Кончаловского никогда бы не стал. Хотя и не испытает к нему негативных чувств.
Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press
«Чтобы я пошел на курс к Кончаловскому? В жизни я представить этого не могу. Терпеть его унижения… Вы знаете, не надо. У него уже есть один человек, который хорошо готовит и находится у него под каблуком», — заявил Ургант в документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Андрей Кончаловский высказался о личной жизни с Юлией Высоцкой.