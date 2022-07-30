«Представить этого не могу»: Ургант высказался о знаменитом режиссере

Иван Ургант не только шоумен, он еще и актер в третьем поколении. Когда-то в родном Санкт-Петербурге звездный наследник получил диплом театрального ВУЗа, а потом уехал покорять Москву.

При этом Ургант заявил, что учиться у Андрея Кончаловского никогда бы не стал. Хотя и не испытает к нему негативных чувств.