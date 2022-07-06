«Предприятие по освоению бюджетов»: Садальский объяснил, почему в России сложно снимать кино

Как отметил актер, кое в чем он согласен с режиссером Никитой Михалковым.
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» раскритиковал российское кино. Он согласился с режиссером Никитой Михалковым, что все попытки снять нормальные фильмы обречены на провал.

«Российское кино - мощнейшее предприятие по освоению бюджетов. Получение прибыли от проката никого не интересует, ответственности за провальный прокат никогда никто не несет».

По словам Садальского, в России развелось много нулевых режиссеров, сценаристов, актеров и стандеперов. «Классика, переигранная попсой из квнщиков. Создать ничего не способны. Попытка отыграться на классике», - заметил Садальский.

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Ранее Никита Михалков заявил, что в России нет хорошей режиссуры. Он назвал это важной проблемой, которую необходимо решать.

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