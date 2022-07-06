«Предприятие по освоению бюджетов»: Садальский объяснил, почему в России сложно снимать кино

По словам Садальского, в России развелось много нулевых режиссеров, сценаристов, актеров и стандеперов. «Классика, переигранная попсой из квнщиков. Создать ничего не способны. Попытка отыграться на классике», - заметил Садальский.

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Ранее Никита Михалков заявил, что в России нет хорошей режиссуры. Он назвал это важной проблемой, которую необходимо решать.

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