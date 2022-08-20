«Предложения работать на Западе были»: Сергей Безруков – об уехавших из России артистах

Пока некоторые российские актеры, например, Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, начинают новую жизнь за границей, Сергей Безруков готовится к новым проектам на родине. Говорит, что ближайшие съемки начнутся уже в конце августа. Также есть еще два проекта, которые запланированы на осень и весну.
О тех, кто уехал, звезда «Бригады» высказываться не хочет, считает, что это – не его дело.
«Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел. Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны», - цитирует Безрукова «Комсомольская правда».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что еще один звездный актер Владимир Машков не разделяет мнение со своей дочерью Марией, живущей в США.