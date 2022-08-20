«Предложения работать на Западе были»: Сергей Безруков – об уехавших из России артистах

Пока некоторые российские актеры, например, Чулпан Хаматова и Анатолий Белый, начинают новую жизнь за границей, Сергей Безруков готовится к новым проектам на родине. Говорит, что ближайшие съемки начнутся уже в конце августа. Также есть еще два проекта, которые запланированы на осень и весну.

О тех, кто уехал, звезда «Бригады» высказываться не хочет, считает, что это – не его дело.