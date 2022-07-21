«Предложение - слишком резкое»: Поргина попросила не создавать «черный список артистов»

Актриса Людмила Поргина заявила, что не поддерживает идею создания в России так называемого «черного списка артистов», которым будет отказано в государственной поддержке.

Как отметила актриса, каждый человек может ошибаться в своих высказываниях. Многие, по ее мнению, остались в родной стране, хотя не разделяют того, что происходит в мире, сообщает eg.ru.

«Я нахожусь сейчас в Болгарии, тут и русские, и украинцы, и англичане – все. И что же нам теперь – драться? Думаю, что предложение Малькевича – слишком резкое. Здесь важны сдержанность, прозорливость и выдержка», - заявила Людмила Поргина.

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Ранее журналист Александр Малькевич заявил, что в России нужно создать «черный список артистов». Тех звезд шоу-бизнеса, кто в нем окажется, лишат государственной поддержки.