Предлагали 700 миллионов: появились подробности продажи замка Пугачевой и Галкина* в Грязи

Алла Пугачева перед отъездом выставила свой замок в деревне Грязь на продажу. Это подтвердил друг Примадонны, продюсер Сергей Дворцов. В интервью МК он рассказал, что в отсутствие семьи за особняком смотрели по очереди то внуки артистки, то ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Но сейчас звезда намерена продать его за миллиард рублей.
Дворцов рассказал подробности продажи замка. Нашелся реальный покупатель, который предложил сумму ниже. Однако сделка не состоялась: Примадонна хочет остаться в плюсе.
«Желание купить появилось у одного известного бизнесмена за 700 миллионов рублей. Он не из нашей тусовки шоу-бизнеса, но знаю, что он был в свое время на ее юбилейном концерте на местах, которые стоили от 50 тысяч рублей до полумиллиона. Но она стояла на своем: 1 миллиард — и все. Она отказала этому человеку», — поведал Дворцов.
Однако продюсер считает, что зря она отказала. И выражает мнение многих экспертов по недвижимости, что в нынешней ситуации шансы, что она выручит заветный миллиард, ничтожны.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.