Предлагали 700 миллионов: появились подробности продажи замка Пугачевой и Галкина* в Грязи

Дворцов рассказал подробности продажи замка. Нашелся реальный покупатель, который предложил сумму ниже. Однако сделка не состоялась: Примадонна хочет остаться в плюсе.

«Желание купить появилось у одного известного бизнесмена за 700 миллионов рублей. Он не из нашей тусовки шоу-бизнеса, но знаю, что он был в свое время на ее юбилейном концерте на местах, которые стоили от 50 тысяч рублей до полумиллиона. Но она стояла на своем: 1 миллиард — и все. Она отказала этому человеку», — поведал Дворцов.

Однако продюсер считает, что зря она отказала. И выражает мнение многих экспертов по недвижимости, что в нынешней ситуации шансы, что она выручит заветный миллиард, ничтожны.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.