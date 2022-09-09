«Предатели сами будут выдавать себя»: Шукшина подсказала, как вывести звезд на чистую воду

Многие звезды с конца февраля открыто обозначили свою позицию, выступив за или против проводимой кампании. Но большинство все-таки не высказалось конкретно, предпочитая, как говорят про них в Сети, сидеть на двух стульях. И актриса Мария Шукшина предложила выводить на чистую воду несогласных при помощи простого способа.

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В эфире передачи «Царьград. Главное» Шукшина привела пример с группой «Би-2», солисты которой никак не обозначали свою позицию, но истинное их отношение все равно всплыло.

«Нужно задуматься о возврате символов. Предатели сами будут выдавать себя при их виде. Допустим, группа «Би-2» отказалась давать концерт из-за буквы Z. То есть с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать», — уверена актриса.

Напомним, «Би-2» отказались выходить на сцену в Омске, на которой был вывешен баннер с символом Z. После этого многие концерты группы были отменены.