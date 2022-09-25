«Предатель, работает на врага»: Худяков внес ясность про Галкина* после мобилизации

Политик Роман Худяков заметил, что про него, а также его жену практически перестали говорить на фоне мобилизации. Он считает, что люди поняли, какие события важны по-настоящему.

«Господин Максим Галкин* и «хорошая жена», как назвал ее Гарик Сукачев, — это никакая не неважная тема, как может показаться. Абсолютно неискренний косящий валюту в странах Запада на русофобской теме предатель своей страны Галкин* и его «хорошая жена», но, увы, плохой гражданин своей страны, бывшая певица Алла Пугачева – это те самые медийные предатели, которые работают на врага», - высказался Худяков в своих соцсетях.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.