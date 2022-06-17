«Предал Россию»: пакующего чемоданы в Прибалтику Галкина растоптали в Сети

Телеведущий Максим Галкин, обосновавшись в Израиле, лишился концертной деятельности в России. Чтобы заработать на новую жизнь, он устроил свои шоу на чужбине. И теперь похвастался, что в Прибалтику в августе летит не на один день.

Гастроли в Латвии приросли несколькими площадками. Вдобавок шоумен заглянет и в Эстонию. Пока он анонсировал только один город. Об этом радостный муж Пугачевой сообщил своим подписчикам.

Но в ответ подписчики разнесли собирающегося в Прибалтику шоумена в пух и прах: «Смешной. Мы уже насмеялись, пусть Европа от него поржет, если поймет, о чем», «Вся жизнь теперь сплошная реклама концертов! Ничего интересного!», «И пусть так и будет по кругу: Юрмала, Таллин, Юрмала, можно Хайфа. Предал Россию», «Максимка, все настолько плохо? Утомил уже рекламой своих низкосортных концертов — как артист ты в последние годы не рос, а деградировал».