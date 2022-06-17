«Он предал нашу страну»: соседи Галкина по деревне Грязь прокляли юмориста

Одна из соседок юмориста Максима Галкина по деревне Грязь раскритиковала шоумена за скорый отъезд из России.

«Он предал нашу страну, всю жизнь здесь жил и уехал. Я считаю, что это неправильно, некрасиво», — отметила соседка Максима Галкина.

Другая соседка юмориста была еще более категорична. «Покинул — хорошо, пусть не возвращается. Я считаю его предателем», — заявила она на YouTube-канале «Изи Life».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже четвертый месяц находятся в Израиле. В родную страну они возвращаться раньше осени не намерены.

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