«Пребываю в шоке от этой семейки»: мать Аршавиной возмущена поступками футболиста

Напомним, что долг Алисы в два миллиона образовался в результате проживания в квартире свекрови Татьяны Аршавиной. Отношения с родными Андрея у журналистки не сложились давно. Шли споры, то за недвижимость, то за деньги, то за детей, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Добавим, что Аршавина уже давно не живет в доме своей свекрови. Долг в два миллиона рублей может вконец добить Алису, у которой серьезные проблемы со здоровьем.

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