«Праздник любви»: Навка в сиреневом платье запечатлелась в объятиях Пескова на банкете

Фигуристка вместе с мужем побывала на венчании дизайнера Яны Расковаловой. Она поделилась трогательными фото.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка успела стать знаменитой фигуристкой. Она уже завершила карьеру. Спортсменка может похвастаться большим количеством наград и олимпийским золотом.

Примечательно, что теперь Татьяна создает красочны ледовые представления. Она также любит посещать вечеринки и порой оказывается на красных дорожках. 

В последнее время Навка делилась кадрами с тренировок и уделяла время дочке Надежде. А не так давно она отправилась на венчание подруги дизайнера Яны Расковаловой. На торжественном мероприятии фигуристка появилась с Дмитрием Песковым. 

Она облачилась в сиреневое платье из шелка с рюшами и открытым плечом. Образ дополнили прозрачные босоножки со стразами. Татьяна запечатлелась в объятиях мужа, который был в брюках и рубашке.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды

«В прошлые выходные побывали на волшебном событии – венчании Яны и Вадима.

Ребята организовали настоящий душевный праздник любви, нежности и красоты! После которого осталось настолько приятное послевкусие, что не поделиться этим событием просто не могу», – поделилась Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Другие рады были видеть ее с супругом, так как они не часто выходят в свет вместе. «Вы самая естественная», «Татьяна, какая же вы особенная!», «Танечка, какие вы с мужем красивая и замечательная пара», «Татьяна, вы самая шикарная на этом празднике», «Как нежно обнимает», — прокомментировали пост подписчики.

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