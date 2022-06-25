«Праздник любви»: Навка в сиреневом платье запечатлелась в объятиях Пескова на банкете

В последнее время Навка делилась кадрами с тренировок и уделяла время дочке Надежде. А не так давно она отправилась на венчание подруги дизайнера Яны Расковаловой. На торжественном мероприятии фигуристка появилась с Дмитрием Песковым.

Она облачилась в сиреневое платье из шелка с рюшами и открытым плечом. Образ дополнили прозрачные босоножки со стразами. Татьяна запечатлелась в объятиях мужа, который был в брюках и рубашке.