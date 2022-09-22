«Правый глаз открыт в два раза больше»: как Пугачеву изуродовала пластика лица

В последнее время пользователи активно обсуждают внешность Аллы Пугачевой. По мнению многих поклонников, за последние месяцы певица заметно сдала.
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Свое мнению о лице Примадонны высказал пластический хирург Иван Володченков.
Эксперт заявил, что у звезды наблюдается «синдром снайпера» — негативное последствие ботулотоксина, введенного либо в слишком большой дозировке, либо по неправильным точкам.
«Первое, на что мы обращаем внимание, это глаза. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый», — рассказал эксперт PROZVEZD.
По мнению Володченкова, у Примадонны была не одна пластическая операция, что и привело к смещению анатомических точек.
«Видна асимметрия в средней трети лица. Идет асимметричное провисание тканей. Слезная борозда, наоборот, не ярко выражена. Вероятно, туда было введено большое количество филера или собственный жир», — объяснил хирург.