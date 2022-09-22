«Правый глаз открыт в два раза больше»: как Пугачеву изуродовала пластика лица

Эксперт заявил, что у Примадонны «синдром снайпера».
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В последнее время пользователи активно обсуждают внешность Аллы Пугачевой. По мнению многих поклонников, за последние месяцы певица заметно сдала. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль». 

Свое мнению о лице Примадонны высказал пластический хирург Иван Володченков. 

Эксперт заявил, что у звезды наблюдается «синдром снайпера» — негативное последствие ботулотоксина, введенного либо в слишком большой дозировке, либо по неправильным точкам. 

«Первое, на что мы обращаем внимание, это глаза. Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый», — рассказал эксперт PROZVEZD. 

По мнению Володченкова, у Примадонны была не одна пластическая операция, что и привело к смещению анатомических точек.

«Видна асимметрия в средней трети лица. Идет асимметричное провисание тканей. Слезная борозда, наоборот, не ярко выражена. Вероятно, туда было введено большое количество филера или собственный жир», — объяснил хирург.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  