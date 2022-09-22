«Правый глаз открыт в два раза больше»: как Пугачеву изуродовала пластика лица

По мнению Володченкова, у Примадонны была не одна пластическая операция, что и привело к смещению анатомических точек.

«Видна асимметрия в средней трети лица. Идет асимметричное провисание тканей. Слезная борозда, наоборот, не ярко выражена. Вероятно, туда было введено большое количество филера или собственный жир», — объяснил хирург.