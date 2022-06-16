«Правильно она сказала»: Олеся Малибу встала на сторону Симоньян в скандале с Галкиным

Светская львица уверена, в России много талантливых людей помимо мужа Пугачевой.

Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Фото: соцсети 

Максим Галкин четвертый месяц проживает в Израиле. За это время артист стал героем большого скандала, связанного как с его осуждением российской кампании по защите Донбасса, так и с личной жизнью. В частности, журналистка Маргарита Симоньян разнесла сбежавшего из страны телеведущего и прошлась по его ориентации, указав на ее нетрадиционность.

Светская львица и телеведущая Олеся Малибу не стала скрывать своего отношения к Максиму Галкину. В YouTube-шоу «Поясни За» девушка высказалась о скандале с шоуменом и приняла сторону Симоньян.

«Он является не жертвой, он является активным гражданином. Вот уехали и слава богу! Я поддерживаю Маргариту Симоньян, и правильно она сказала, пусть уезжает, пусть развлекает в Израиле или где-то в Европе. В России много талантливых актеров, конечно, не таких, как Галкин, но все-таки есть», — убеждена Малибу.

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