«Правильно она сказала»: Олеся Малибу встала на сторону Симоньян в скандале с Галкиным

Максим Галкин четвертый месяц проживает в Израиле. За это время артист стал героем большого скандала, связанного как с его осуждением российской кампании по защите Донбасса, так и с личной жизнью. В частности, журналистка Маргарита Симоньян разнесла сбежавшего из страны телеведущего и прошлась по его ориентации, указав на ее нетрадиционность.

Светская львица и телеведущая Олеся Малибу не стала скрывать своего отношения к Максиму Галкину. В YouTube-шоу «Поясни За» девушка высказалась о скандале с шоуменом и приняла сторону Симоньян.