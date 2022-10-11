«Правильно, если мужчина зарабатывает больше»: Семенович поддержала Сябитову в ее мнении о содержанках

«Совет один: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», - сказала Роза Сябитова.

Певица Анна Семенович поддержала Розу Сябитову в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

«Роза - женщина опытная и мудрая. Абсолютно согласна с ее словами. Мне кажется, любые отношения, построенные на меркантильности изначально нечестные и неправильные.

Безусловно приятно, когда мужчина поддерживает свою любимую женщину, балует. Он щедр как материально, так и в поступках. Но, конечно, когда корысть стоит во главе отношений - от любви в них мало. И верно заметила Роза, рано или поздно мужчина, почувствовав свою материальную власть, и не получая взамен искренности отношений, ничего хорошего ждать дальше не стоит. Это однозначно приведет к разрыву этой связи.

Дам девушкам совет: сейчас перед нами открыты все возможности, чтобы зарабатывать наравне с мужчинами, быть успешными и независимыми. Уважайте и любите себя, выбирайте мужчин сердцем, а не по расчету. Конечно, хорошо и правильно, если мужчина зарабатывает больше, имеет возможность и желание поддерживать свою женщину дополнительно. Это благородно и по-мужски», - прокомментировала специально для Teleprogramma.pro Анна Семенович.