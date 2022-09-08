«Правильнее иронизировать на эту тему»: Солнцев высмеял Рудковскую, показавшую свидетельство о рождении

Как отметил Солнцев, Рудковская продемонстрировала свою профнепригодность. «Надо было отшутиться. А в следующий раз они скажут: «Мы не верим, что вы сексом занимаетесь с Плющенко». И она что, запишет видео?» — задался вопросом бывший участник «Дома-2».

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Ранее Рудковская вступила в конфликт с бывшей женой футболиста Александра Кержакова Миланой Тюльпановой. Ей не понравились рассуждения девушки о ее возрасте.