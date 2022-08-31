«Правду о предателях писать сейчас не хочу»: Поплавская — о Горбачеве

Как заметила Поплавская, потеря родного человека всегда очень большая и тяжелая для близких. «Человек прожил много, очень хотел жить. Желаю каждому столько прожить. Прошу в комментариях последовать моему примеру», — сказала Поплавская.

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Напомним, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.