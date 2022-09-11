«Правда в том, что он изменщик»: на Брэда Питта наехала Мария Погребняк, оправдывая поступок Анджелины Джоли

После обнародования этих скандальных фотографий Энистон решилась на развод с Питтом.

Марию Погребняк возмутило, что сейчас все осуждают Анджелину Джоли за ее поступок, дескать, она подставила своего возлюбленного. Продюсер же убеждена, что главный отрицательный герой здесь – как раз Брэд Питт.

«Да, возможно, для Энистон эти кадры стали последней каплей, но послушайте, дело ведь не в том, каким методом Джоли ускорила развод Пита, а в том, что он изменщик. Не надо оправдывать мужчину, он же не овца на веревочке, в чужую койку сам прыгнул. Какая бы ни была коварная Джоли, Брэд по собственной воле разрушил свой предыдущий брак, и пусть сам себя корит за то, что не нашел счастье в новой семье. А Джоли соучастница, а не первоисточник», - написала в своем телеграме Мария Погребняк.