«Правда переходит в поколенья»: Фандера показала мужа с внуком на руках

Напомним, что внука Фандере и Янковскому подарил их сын Иван. Он женат на актрисе Диане Пожарской.

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В семье у звезд есть еще и дочь Елизавета. Она на пять лет моложе своего брата. Елизавета пока не замужем.