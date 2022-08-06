«Правда переходит в поколенья»: Фандера показала мужа с внуком на руках

Актриса Оксана Фандера в «Телеграм» показала снимок своего мужа актера и режиссера Филиппа Янковского с годовалым внуком Олегом на руках.
«Наружный блеск рассчитан на мгновенье, а правда переходит в поколенья».
Филипп Янковский с внуком. Фото: "Телеграм" Оксаны Фандеры
Напомним, что внука Фандере и Янковскому подарил их сын Иван. Он женат на актрисе Диане Пожарской.
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В семье у звезд есть еще и дочь Елизавета. Она на пять лет моложе своего брата. Елизавета пока не замужем.