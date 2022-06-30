Практически пожизненное: суд отправил певца Ар Келли за решетку на 30 лет

Дело скандального американского певца Ар Келли подошло к жирной точке. 29 июня его приговорили к 30 годам тюремного заключения за несколько случаев рэкета и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Максимально 55-летнему артисту могли дать пожизненное, а федеральная прокуратура требовала осудить его минимум на 25 лет.

Как передает издание Deadline, перед вынесением приговора судья заявила, что поведение Келли было насильственным и «тщательно спланированным», и что общественность нуждается в защите от него. Она также упомянула о «безразличии» Келли к человеческим страданиям и сказала, что он оставил после себя «сломанные жизни».

Журналисты отмечают, что приговор на 30 лет в случае певца фактически можно приравнять к пожизненному заключению. Ожидается, что защита артиста будет обжаловать это решения.

Напомним, вину Келли по девяти пунктам доказали еще в сентябре 2021 года. Все это время американская судебная система решала, какое наказание должна понести звезда R’n’B за свои проступки.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: