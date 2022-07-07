«Позволила нас встретить из роддома»: сестра Фриске сделала заявление об отце трехмесячной дочери

Наталья Фриске озвучила, что считает своей самой большой ошибкой.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 36 лет впервые стала мамой. 8 апреля этого года она родила долгожданную дочку Луну.

Наталья Фриске не скрывает, что растит малышку одна. С папой девочки она рассталась еще до ее появления на свет.

Молодой человек, правда, приходил на выписку Натальи Фриске с дочкой из роддома. Сейчас сестра Жанны Фриске жалеет о том, что позволила ему это сделать.

Их отношения это не укрепило, а похоже, что наоборот. Общаясь с подписчиками, Наталья Фриске откровенно рассказала о том, как сейчас складывается ее взаимодействие с папой Луны.

 

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«Живете с папой дочки?» — поинтересовались у Натальи подписчики.

«Нет. И не общаемся с ним. Была большая ошибка, что позволила нас встретить из роддома», — ответила молодая мама.

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