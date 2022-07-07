«Позволила нас встретить из роддома»: сестра Фриске сделала заявление об отце трехмесячной дочери

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 36 лет впервые стала мамой. 8 апреля этого года она родила долгожданную дочку Луну.

Наталья Фриске не скрывает, что растит малышку одна. С папой девочки она рассталась еще до ее появления на свет.

Молодой человек, правда, приходил на выписку Натальи Фриске с дочкой из роддома. Сейчас сестра Жанны Фриске жалеет о том, что позволила ему это сделать.

Их отношения это не укрепило, а похоже, что наоборот. Общаясь с подписчиками, Наталья Фриске откровенно рассказала о том, как сейчас складывается ее взаимодействие с папой Луны.