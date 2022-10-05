Позировала во всю мощь: Бородина засветила «ложбинку греха» в позорно разъехавшейся одежде

Ведущая Ксения Бородина порадовала своих фолловеров пикантными кадрами. Звезда любит открывать рот под чужие песни, что-то изображая перед камерой.
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Примерно это знаменитость решила провернуть во время стрима с подписчиками. Однако Ксения не учла одного — во время ее активных телодвижений одежда не захотела находиться в статичном положении и предательски обнажила ее «ложбинку греха».
Именно так французы романтично называют зону декольте у женщин.
Как вам пение Бородиной? Или внешний вид явно лучше?