«Позиция «зеро»: режиссер Молочников раскрыл отношение Богомолова к происходящему

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не обозначал свою позицию по событиям на юго-востоке Европы. Ее раскрыл коллега деятеля, режиссер Александр Молочников в новом интервью на YouTube.

«Он публично не высказывается никак, мне он говорил, что у него позиция «зеро». Звучит красиво. Я, перекладывая на себя, чувствовал бы себя в позиции «очко», а не «зеро». Но не возьмусь его осуждать, потому что, наверное, он пытается сохранить театр», - высказался Молочников.

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Александр напомнил, что несколько лет назад, еще на этапе знакомства с Константином, Богомолов поддерживал Навального.