«Позиция давно известна»: болельщики «Зенита» требуют наказать организаторов выступления «Би-2»

На днях группа отметилась на «Газпром-арене» после Суперкубка России по футболу.
"Би-2"

"Би-2". Фото: Global Look Press

После матча за Суперкубок России по футболу, который выиграл петербургский «Зенит», разразился настоящий скандал. Дело в том, что когда на поле появилась группа «Би-2», их освистали трибуны.

На этом фанаты не остановились. Они направили письмо директору Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой привлечь к ответственности организаторов за решение пригласить группу на стадион.

«Следует учитывать, что позиция группы относительно происходящего давно известна, и не была секретом для тех, кто организовал ее выступление на «Газпром-арене», - написали болельщики в письме, которое оказалось в распоряжении Readovka.

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Напомним, ранее стало известно, что за 15-минутное выступление «Би-2» получили гонорар в размере 50 тысяч евро (почти 3 млн рублей).

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