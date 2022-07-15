«Позиция давно известна»: болельщики «Зенита» требуют наказать организаторов выступления «Би-2»

После матча за Суперкубок России по футболу, который выиграл петербургский «Зенит», разразился настоящий скандал. Дело в том, что когда на поле появилась группа «Би-2», их освистали трибуны.

На этом фанаты не остановились. Они направили письмо директору Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой привлечь к ответственности организаторов за решение пригласить группу на стадион.