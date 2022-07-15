«Позиция давно известна»: болельщики «Зенита» требуют наказать организаторов выступления «Би-2»

После матча за Суперкубок России по футболу, который выиграл петербургский «Зенит», разразился настоящий скандал. Дело в том, что когда на поле появилась группа «Би-2», их освистали трибуны.
На этом фанаты не остановились. Они направили письмо директору Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой привлечь к ответственности организаторов за решение пригласить группу на стадион.
«Следует учитывать, что позиция группы относительно происходящего давно известна, и не была секретом для тех, кто организовал ее выступление на «Газпром-арене», - написали болельщики в письме, которое оказалось в распоряжении Readovka.
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Напомним, ранее стало известно, что за 15-минутное выступление «Би-2» получили гонорар в размере 50 тысяч евро (почти 3 млн рублей).