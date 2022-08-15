«Пожизненно»: какое наказание может грозить Галкину в случае возвращения в Россию, по мнению экс-депутата

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя, а после, в переписке с фолловерами, дал понять, что подумывает о возвращении домой. Юморист заявил, что он живет в России, причем в эти дни не прячется и просто работает.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков считает, что приезжать на родину Галкину не стоит. Тем более, лить горящее масло на головы тех, кто решит отобрать его замок. О такой мере сам юморист высказался накануне. Экс-парламентарий напомнил шоумену, что за посягательство на жизнь, ему может грозить наказание по статье 295 УК РФ.
«Санкции этой статьи предполагают и смертную казнь в ряде случаев, но из-за действующего на территории России моратория может применяться альтернатива в виде пожизненного лишения свободы. Так что Галкина, если будет лить раскаленное масло на судебных приставов, не расстреляют, а просто посадят пожизненно», — рассуждает Худяков в своем микроблоге.
Напомним, ранее стало известно, что из Латвии Максим Галкин отправился на гастроли в Хельсинки. В последнее время у юмориста довольно плотный гастрольный график.