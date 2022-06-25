«Пожить еще хочется»: Борисова - о переживаниях дочери за нее после смерти Шатунова

Телеведущая Дана Борисова заявила, что 14-летняя дочь Полина Аксенова очень боится за ее здоровье после неожиданной смерти музыканта Юрия Шатунова.
«Со вчерашнего дня весь день: «Мама, мне теперь за тебя страшно, мама не нервничай, мама ты где? Конечно, пожить еще очень-очень хочется».
Как отметила Дана Борисова, она весь день плакала после смерти Юрия Шатунова. Она вспомнила, как много лет назад была на концерте «Ласкового мая». В памяти навсегда поселилось «заветное воспоминание трепета» при виде звезды, сообщает 5-tv.ru.
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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