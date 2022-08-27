«Поженились через три дня»: Прилучный познакомился с Зепюр еще в браке с Муцениеце

Актер рассказал о своих отношениях с армянской актрисой.
Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал в интервью Надежде Стрелец о том, что познакомился со своей второй женой Зепюр Брутян, когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце.

«Конечно, отношений на тот момент у нас не было, она была еще мелкой совсем. Но я всегда смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами, как себя ставит. Никогда не даст к себе подойти», - заявил он.

Прилучный и Брутян впервые подружились на съемках фильма «Клетка».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я уже думал - была бы она постарше… Эх. У нас с Агатой уже тогда все было сложно в семье, но вряд ли бы я ушел, нет. Мы просто общались на тот момент, в общем. Но однажды мы с Зепюр случайно встретились в торговом центре, поужинали… и через три дня я ей предложил пожениться», - огорошил Прилучный.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  