«Поженились через три дня»: Прилучный познакомился с Зепюр еще в браке с Муцениеце

Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал в интервью Надежде Стрелец о том, что познакомился со своей второй женой Зепюр Брутян, когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце.

«Конечно, отношений на тот момент у нас не было, она была еще мелкой совсем. Но я всегда смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами, как себя ставит. Никогда не даст к себе подойти», - заявил он.

Прилучный и Брутян впервые подружились на съемках фильма «Клетка».

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