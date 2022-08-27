«Поженились через три дня»: Прилучный познакомился с Зепюр еще в браке с Муцениеце

Звезда «Мажора» Павел Прилучный рассказал в интервью Надежде Стрелец о том, что познакомился со своей второй женой Зепюр Брутян, когда еще находился в браке с Агатой Муцениеце.
«Конечно, отношений на тот момент у нас не было, она была еще мелкой совсем. Но я всегда смотрел на нее, и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами, как себя ставит. Никогда не даст к себе подойти», - заявил он.
Прилучный и Брутян впервые подружились на съемках фильма «Клетка».
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«Я уже думал - была бы она постарше… Эх. У нас с Агатой уже тогда все было сложно в семье, но вряд ли бы я ушел, нет. Мы просто общались на тот момент, в общем. Но однажды мы с Зепюр случайно встретились в торговом центре, поужинали… и через три дня я ей предложил пожениться», - огорошил Прилучный.