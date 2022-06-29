«Пожелай Саша любую роль, он все бы сделал для нее»: Андрей Леонов — о конфликте Марка Варшавера с дочерью Марка Захарова

Скандал в театре «Ленком» не утихает уже несколько лет. Дочь покойного худрука театра Марка Захарова, актриса Александра Захарова судится с руководством театра.
Артистка пытается доказать, что авторские права на спектакли, которые ставил ее именитый отец, принадлежат ей, а не театру или частному продюсерскому центру, финансировавшему ленкомовские постановки.
О конфликте, от которого страдают все, включая директора «Ленкома» Марка Варшавера, высказался актер театра, сын легендарного Евгения Леонова Андрей Леонов. Он рассказал, что Марк Варшавер очень много помогал и поддерживал его семью и наверняка близких Марка Захарова — тоже
«Варшавер для актеров — папа и мама в одном лице. Что бы ни случилось в театре, он решает все проблемы. У меня нет сомнений, что для семьи Марка Захарова он делал гораздо больше, чем для кого бы то ни было.
После ухода Марка Анатольевича, пожелай Саша Захарова любой спектакль, любую роль, любого режиссера, уверен, Варшавер бы все сделал для нее. Почему она выбрала путь конфликта, не знаю. Да и зачем тратиться на конфликт?»
По материалам KP.ru.
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