«Пожелай Саша любую роль, он все бы сделал для нее»: Андрей Леонов — о конфликте Марка Варшавера с дочерью Марка Захарова

Скандал в театре «Ленком» не утихает уже несколько лет. Дочь покойного худрука театра Марка Захарова, актриса Александра Захарова судится с руководством театра.

Артистка пытается доказать, что авторские права на спектакли, которые ставил ее именитый отец, принадлежат ей, а не театру или частному продюсерскому центру, финансировавшему ленкомовские постановки.

О конфликте, от которого страдают все, включая директора «Ленкома» Марка Варшавера, высказался актер театра, сын легендарного Евгения Леонова Андрей Леонов. Он рассказал, что Марк Варшавер очень много помогал и поддерживал его семью и наверняка близких Марка Захарова — тоже