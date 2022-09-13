Пожарская поделилась отпускным фото с Янковским и сыном из Израиля: после родов только похорошела!

30-летняя актриса Диана Пожарская, которая стала известна после выхода картины «Отель «Элеон», вместе со своим 31-летним мужем Иваном Янковским, звездой фильма «Текст», покинули Россию на время отпуска.

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Знаменитая семья решила набраться сил в Израиле, куда взяли с собой и маленького годовалого сынишку Олега. Малыша они назвали в честь его прадедушки — актера Олега Янковского.

Из теплых стран Диана Пожарская выставила фотографии своего отдыха с мужем и ребенком, порадовав поклонников своим счастьем. Фолловеры заметили, что она выглядит словно девочка и после родов только похорошела.