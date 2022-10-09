«Пожалуйста, не сажай меня в тюрьму»: видеоблогер признался в TikTok, что обокрал Пэрис Хилтон

Как много, оказывается, можно узнать о себе, зайдя в TikTok. На днях видеоблогер из YouTube Грегори Браун вышел в социальную сеть, чтобы поддержать челлендж необычных историй из жизни. Вспоминая былое, молодой человек признался, что в 2007 году украл вещь светской львицы Пэрис Хилтон.

Это произошло на концерте в Торонто. Браун и его друзья увидели, как на шоу приехала красотка-Пэрис. Сначала они хотели сфотографироваться с ней, а затем обратили внимание, что машина звезды осталась без присмотра и не заперта. Тогда молодые люди залезли в автомобиль, чтобы просто посидеть в нем. Похулиганив, они скрылись с места происшествия, но прихватили себе сувенир из авто – дорогую пару солнцезащитных очко светской львицы.