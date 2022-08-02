«Пожалейте мать!»: переехавшая в Испанию Татьяна Лазарева* не пускает детей в Россию

Юмористка возвращаться на родину в ближайшее время не собирается.

Татьяна Лазарева* с дочками от Михаила Шаца. Фото: Global Look Press

 

Татьяна Лазарева* обосновалась за границей. Кстати, теперь ее признали иноагентом. Юмористка облюбовала Испанию, перевезя туда и дочерей от Михаила Шаца. Живя за границей, артистка потихоньку избавляется от недвижимости в России.

По словам Татьяны, она испытала настоящий стресс, когда продавала дачу. 56-летняя Лазарева* возвращаться на родину не собирается. Дорогу в Россию комедиантка перекрыла и своим детям. Татьяна намекнула, что ее отпрыски, в отличие от родителей, хотели остаться в России. Однако артистка выступила против этого.

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«Я им сказала: «Ребят, пожалуйста, пожалейте мать», — заявила Лазарева* в интервью для одного из YouTube-шоу.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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