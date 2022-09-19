«Пожалел о разводе с Таней. Нашел копию помоложе»: Жидков сравнил себя с дедом рядом с юной подружкой

Иван Жидков перестал скрывать роман. Актер вывел в свет молоденькую подружку, которую поклонники тут же «заклеймили» точной копией Татьяны Арнтгольц. Актриса из Калининграда была первой женой Ивана. К тому же, подарила ему дочку Машу, ей 13 лет.

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Фанаты считают, что Жидкова просто тянет к девушкам со светлыми волосами. Да и типаж у нынешней пассии актера и его бывшей женой, можно сказать, один. «Такое впечатление, что Ваня пожалел о разводе с Таней. Нашел копию помоложе. Повторюсь, это только мое впечатление», «Ну не знаю, Ваня красавец, харизмы море. Она простовата для него. Слишком простовата», «Второй раз на те же грабли», «Повезло девочке такого "деда" найти. Главное чтобы искренне любила», «У вас уже есть двое детей, зачем вам третий?» - шутят фолловеры.