«Поздравляю!»: Катерину Ковальчук трогательно поддержала мама Гарика Харламова

В Москве прошла премьера сериала «Наследие», в котором Катерина Ковальчук исполнила главную роль. 29-летняя актриса блистала на красной дорожке и не скрывала эмоций. Компанию ей составила и мама Гарика Харламова.

Родительница юмориста поздравила актрису, а снимком поделилась в своей соцсети. На фото любимые женщины шоумена позировали нежно прижавшись друг к другу. По мнению фанатов, Наталья Игоревна в восторге от выбора сына.