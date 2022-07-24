«Поздравляю!»: Катерину Ковальчук трогательно поддержала мама Гарика Харламова

В Москве прошла премьера сериала «Наследие», в котором Катерина Ковальчук исполнила главную роль. 29-летняя актриса блистала на красной дорожке и не скрывала эмоций. Компанию ей составила и мама Гарика Харламова.
Родительница юмориста поздравила актрису, а снимком поделилась в своей соцсети. На фото любимые женщины шоумена позировали нежно прижавшись друг к другу. По мнению фанатов, Наталья Игоревна в восторге от выбора сына.
Наталья Харламова и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети
«Поздравляю с премьерой!», - подписала фото Наталья Харламова.
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Напомним, в 2020 году Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус после восьми лет брака. В этом союзе у знаменитостей родилась дочь Настя.