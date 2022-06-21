«Поздравляю ее»: Боня хитро ответила Бородиной, которая засветилась в бутике Chanel

Ведущая Ксения Бородина оказалась одной из самых активных выступающих против Chanel в период акции бренда против граждан РФ.

Напомним, торговая марка, ссылаясь на санкции, заставляла подписывать покупателей из России документ, в котором они отказывались носить приобретенную вещь в своей стране. Бородина обозвала их русофобами. А потом осудила Викторию Боню, которая публично порезала сумочку Chanel.

Ведущая сказала, что не будет портить купленные за свои деньги вещи, но в магазины бренда теперь — ни ногой.

Прошло совсем немного времени, и Бородина все-таки засветилась в одном из бутиков Chanel в Италии.

Виктория Боня в ответ не стала пускаться в оскорбления, а заявила, что счастлива за свою оппонентку. Вот только не понятно, с какой интонацией нужно читать комментарий светской львицы — с язвительной или добродушной. Судите сами.

«Если Бородиной продают, значит, наша акция не была напрасна. Я поздравляю ее. Мне вообще все равно на сумочки, туфельки и прочую чепуху. Мне важно, чтобы не было ксенофобии. А там уже каждый выбирает и покупает, что его душе угодно! Эта акция была не против бренда, а против ксенофобии», — цитирует Викторию Боню Telegram-канал «Звездач».

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