Поздравление от папы: вернувшийся в страну Валерий Меладзе выступил на свадьбе дочки

Средняя дочь Валерия Меладзе, 23-летняя София, вышла замуж. Бракосочетание состоялось в одном из московских ЗАГСов, а масштабное застолье по такому случаю молодые устроили в ближайшую пятницу.

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Если в первый день свадьбы звездного отца невесты на кадрах поклонники не наблюдали, то на праздник музыкант пришел. Он не просто поздравил среднюю дочь от первого брака, но и исполнил один из своих хитов – «Тропикана-женщина». Гости подпевали и были в восторге. Кадрами с застолья поделилась младшая дочка певца в своем микроблоге.