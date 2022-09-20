«Поздоровались, обнялись»: Безруков вспомнил о встрече с Пускепалисом перед его гибелью

Актер и режиссер Сергей Безруков почтил память погибшего Сергея Пускепалиса. Сергей Безруков посвятил коллеге и тезке пост в телеграм-канале, в котором рассказал о недавней встрече с Пускепалисом.
«Виделись с Сергеем Пускепалисом буквально на днях, на открытии Ташкентского кинофестиваля, поздоровались, обнялись… Столько планов было, столько идей… и вдруг такая трагедия», — написал Сергей Безруков.
Он рассказал, что всегда восхищался актерскими и режиссерскими работами Сергея Пускепалиса.
Сергей Безруков и Сергей Пускепалис. Фото: соцсети
«Помню, как восхищался работой Сергея в фильме «Простые вещи» Алексея Попогребского, как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в «Табакерке». А когда я возглавил Московский Губернский театр, буквально на второй год я пригласил Сергея поставить «Первое, второе пришествие» по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасных ролей сыграть… Выражаю мои самые глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея», — добавил Сергей Безруков.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в автоаварии на трассе в Ярославской области в этот вторник, 20 сентября.