«Поздоровались, обнялись»: Безруков вспомнил о встрече с Пускепалисом перед его гибелью

Актер и режиссер Сергей Безруков почтил память погибшего Сергея Пускепалиса. Сергей Безруков посвятил коллеге и тезке пост в телеграм-канале, в котором рассказал о недавней встрече с Пускепалисом.

«Виделись с Сергеем Пускепалисом буквально на днях, на открытии Ташкентского кинофестиваля, поздоровались, обнялись… Столько планов было, столько идей… и вдруг такая трагедия», — написал Сергей Безруков.

Он рассказал, что всегда восхищался актерскими и режиссерскими работами Сергея Пускепалиса.