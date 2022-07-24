«Позавчера она улыбалась»: о состоянии Чуриковой рассказал Варшавер

Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер не поверил своим ушам, когда ему сообщили о госпитализации Инны Чуриковой в реанимацию Городской клинической больницы имени С.П. Боткина с многочисленными переломами. По его словам, с актрисой все хорошо.

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Заслуженный работник культуры РФ посчитал, что работники СМИ намеренно пустили утку про проблемы со здоровьем у легендарной артистки, так как хотели сенсацию.

«Я буквально слышал, что позавчера она улыбалась, и не до переломов, ни до чего не было. У меня только такая информация. Ни о каких таких сложных переломах, о чем говорят в прессе, я не знаю. Кто же это может так придумывать такие вещи?», — задался вопросом Варшавер.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 июля Инна Чурикова попала в больницу с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости после внезапного падения.

Источник: Газета.ру.