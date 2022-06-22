«Поймите, это был мой друг!»: солист группы «Корни» Бердников – о смерти Пьера Нарцисса

Смерть певца Пьера Нарцисса вызвала шок у многих представителей шоу-бизнеса. Солист группы «Корни» Александр Бердников сообщил о том, что артист в последнее время болел и даже передвигался с трудом.

«Буквально несколько дней назад я его видел, у него были какие-то проблемы. Знаю, что он практически не мог ходить. Он ходил, но с трудом. Говорил, что у него аллергия, задыхался, в общем».

По словам Бердникова, как и многих других, известие о смерти Нарцисса стало для него полной неожиданностью:

«Я в полном шоке, это мой близкий друг. Очень хороший человек, даже не могу говорить о нем как… Созвонился с Мишей Гребенщиковым, не понимаем происходящее. На меня это обрушилось… Несколько дней назад виделся с ним, говорили о новых проектах, общались. Хотели какие-то вещи вместе сделать».

Александр Бердников признался, что очень уважал своего коллегу и считает, что он был прекрасным человеком:

«Он был настоящим человеком, который любил семью, жил для нее. Теперь я не знаю, такого не может быть. Это достаточно понять, стоит лишь раз с ним поговорить. Мы еще до «Фабрики» общались и дружили. Поймите, это был мой друг. Я шокирован, не верю», — приводит слова артиста Телеканал «360».



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