«Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать»: Безруков — о включении в список ЕС

Актер Сергей Безруков в «Телеграме» отреагировал на новости, что он, а также актер и режиссер Владимир Машков включены в санкционный перечень Евросоюза.

Как отметил Безруков, его телефон разрывался с утра. Он даже испугался, что что-то случилось. Однако дома все хорошо. Жена и дети на даче едят черешню.

«Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом! Русская культура — это мировое достояние. И если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью, — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать», — заметил актер.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее стало известно, что фамилии Безрукова и Машкова, скорее всего, окажутся в санкционном списке. Сейчас в ЕС уточняются все детали.