Пойдет ли на шоу «Холостяк» «Мисс Россия-2022» Анна Линникова

В конкурсе «Мисс Россия-2022» победила Анна Линникова, 22-летняя модель из Оренбурга, которая в настоящий момент живет в Санкт-Петербурге.

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Также Анна успела поработать в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии.

Сразу после победы Линниковой в конкурсе стали говорить о будущем звезды, звучали даже такие предположения, что она появится в шоу «Холостяк», однако модель опровергла эти слухи.

«Не могу сказать, хочу ли я присутствовать в медиа-бизнесе, на шоу «Холостяк» не хочу идти, даже на «Холостячку», - сказала Анна.

А вот от роли телеведущей Линникова бы не отказалась, если бы ее пригласили.

Также самая красивая девушка России ответила хейтерам на их претензии в пластике.

«Я ничего не переделывала в себе, все то, что есть — оно мое, натуральная красота», — заверила «Мисс Россия».

Источник: «СтарХит».