«Пойдет им на пользу»: королева Дании лишила четырех своих внуков титулов принцев

После смерти королевы Великобритании разгорелись страсти в другой монаршей семье Европы. Недавно 82-летняя королева Дании Маргрете II лишила четырех своих внуков титулов принцев и принцессы.

В 2023 года дети ее младшего сына — принца Йоакима — 23-летний Николай, 20-летний Феликс, 13-летний Хенрик и 10-летняя Афина больше не будут Их Высочествами. У молодежи останутся лишь графские титулы.

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