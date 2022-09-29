«Пойдет им на пользу»: королева Дании лишила четырех своих внуков титулов принцев

После смерти королевы Великобритании разгорелись страсти в другой монаршей семье Европы. Недавно 82-летняя королева Дании Маргрете II лишила четырех своих внуков титулов принцев и принцессы.
В 2023 года дети ее младшего сына — принца Йоакима — 23-летний Николай, 20-летний Феликс, 13-летний Хенрик и 10-летняя Афина больше не будут Их Высочествами. У молодежи останутся лишь графские титулы.
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После этой новости некоторые из «разжалованных» наследников заявили прессе, что они расстроены и озадачены решением королевы. А вот как сама правительница прокомментировала свой ход.
«Это соображение, которое я рассматривала в течение довольно долгого времени, и я думаю, что оно пойдет им на пользу в будущем. Вот и вся причина», — цитирует Маргрете II журнал Hello!.
Добавим, что Николай, Феликс, Хенрик и Афина сохранят свои места в очереди на трон в порядке преемственности — с седьмого по десятое. Всего у королевы Дании два сына и восемь внуков.