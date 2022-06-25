«Пойдем праздновать»: Нетребко в алом костюме отметилась в парке аттракционов

Анна Нетребко старается освещать в своем микроблоге едва ли не каждый свой шаг. Что она ела, с кем виделась, как распевается и где выступает – об этом поклонники дивы узнают из первых уст. На этот раз Нетребко отправилась в парк аттракционов, чтобы повеселиться сыном.

«7 класс окончен, пойдем в ночной Пратер праздновать каникулы», - сообщила звезда.

Нетребко для развлекательного досуга нарядилась в алый летний костюм, состоящий из футболки и длинной юбки мидакси. Певица с удовольствием позировала на фото и видео, которые опубликовала в своем аккаунте.