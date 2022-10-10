«Появился третий человек, и маму надо с ним делить»: Топурия раскрыла правду о том, как ее дочь приняла отчима

Кети Топурия стала гостей YouTube-проекта «Ваша Наташа», дав интервью экс-«фабрикантке» Наталье Подольской. Певицу спросили о том, как ее дочка Оливия отнеслась к тому, что ее мама снова вышла замуж. Оказывается, малышка не сразу приняла в семью отчима. Однако Льву Деньгову удалось наладить отношения с падчерицей.
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«Вначале все было прекрасно! Все отлично... Не было у Оливии понятия, я пример приведу. Вот мы сидим, а Оливии отчим замечание делает. Мы его не называем отчимом. И она у меня спрашивает: а кто это? Я говорю: это твой большой друг, твоя семья.
Она не воспринимала от него замечаний, говорила: «Пусть мне мама скажет. Если мама скажет, вот тогда я сделаю». Было очень сложно. Спасибо моему мужу за то, что не было болезненных моментов.
Я понимала, что должна разрешить этот момент, при этом никак не вмешиваясь. Они должны наладить отношения, если человек адекватный и не перегибает, то и проблемы быть не должно.
Была мама, была дочка, а тут появился третий человек, с которым маму надо делить. Оливия ревновала.
У них сейчас огромная любовь. Она его больше слушается, чем меня. Он нашел к ней подход.
Он поставил границу, много разговаривал с ней именно как со взрослой. Она пробовала прощупать эти границы, что ей можно... Оливия очень хитренькая», — говорит Топурия.