Появился крест и куча песка: на могиле Шатунова случились новые метаморфозы

В июне Юрий Шатунов скоропостижно скончался. Семья решила похоронить его в двух странах, где жил и работал артист – в России и Германии. Часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище. Однако, с момента похорон могила звезды не раз подверглась изменениям.

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На этот раз на забетонированную могилу засыпали песок. Для чего, пока никто не понимает. Также вернулся деревянный крест, который ранее пропадал. По-прежнему место захоронения кумира миллионов утопает в белых розах, сообщает «Пятый канал».

К слову, ранее Андрей Разин заявил, что могила Шатунова пуста – там нет его праха, а похоронили в ней порожнюю капсулу.