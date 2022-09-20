Появилось видео с места аварии, в которой погиб Сергей Пускепалис

В Сети появилось видео с места ДТП, в котором погиб популярный российский актер Сергей Пускепалис. Авария произошла в Ростовском районе Ярославской области.

По неустановленным пока причинам машина Ford Transit, в которой находился артист, вылетела на встречку и лоб в лоб врезалась в грузовик.

Пускепалис и его водитель погибли на месте. Шофер фуры получил травмы.

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Артисту было всего 56 лет. Он получил известность благодаря таким фильмам, как «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро», «Простые вещи» и «Прогулка».