Появилось фото с места взрыва машины Дарьи Дугиной

В ночь с субботы на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе Подмосковья неизвестные взорвали машину журналистки Дарьи Дугиной. Девушка погибла на месте.

В правоохранительных органах считают, что целью террористов была не Дарья, а ее отец - известный политолог Александр Дугин. Именно он должен был в момент трагедии ехать с дочкой в одной машине. Однако в последний момент он по каким-то причинам пересел в другое авто.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В распоряжении сайта kp.ru оказались кадры со места ЧП. На дороге разбросаны детали от машины.