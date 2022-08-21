Появилось фото с места взрыва машины Дарьи Дугиной

В ночь с субботы на воскресенье, 21 августа, на Можайском шоссе Подмосковья неизвестные взорвали машину журналистки Дарьи Дугиной. Девушка погибла на месте.
В правоохранительных органах считают, что целью террористов была не Дарья, а ее отец - известный политолог Александр Дугин. Именно он должен был в момент трагедии ехать с дочкой в одной машине. Однако в последний момент он по каким-то причинам пересел в другое авто.
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В распоряжении сайта kp.ru оказались кадры со места ЧП. На дороге разбросаны детали от машины.
Фото: kp.ru/Александр Рогоза
Сам Александр Дугин сейчас находится в больнице. Мужчине стало плохо после новостей о гибели наследницы.